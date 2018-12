Vandali senza cuore: distrutto il presepe dei Gnari dè Mompià

20mila euro di danno, e la tristezza per un lungo lavoro distrutto solo per dispetto. Nonostante la cattiveria subìta, i Gnari dè Mompià garantiscono che il loro presepe itinerante, lungo 300 metri, verrà regolarmente inaugurato nella giornata di oggi, domenica 23 dicembre, alle ore 14:30.

Un attacco studiato a tavolino, messo a segno con precisione e metodo. Il tradizionale presepe allestito nella Valle di Mompiano, lungo i sentieri tra i boschi sopra l'ex polveriera, verso San Giuseppe, è stato pesantemente danneggiato da ignoti che, armati di attrezzi quali cesoie e tronchesini, hanno tranciato tantissime file di led, frantumato decine di statuine in gesso e distrutto capanne e grotte artificiali dove erano allestite scene del presepio. itinerante.

La distruzione è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, e già ieri è partita una gara di solidarietà per rimediare alla perdita subita. La parrocchia di Santa Maria ha donato la Natività, alcune associazioni e tanti semplici cittadini hanno portato le altre statuine, e i volontari stanno cercando di rimettere in sesto il presepe in vista dell'inaugurazione di oggi. Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio (qui sotto le informazioni).

---

La visita è libera tutti i giorni. Il ristoro sarà in funzione nei giorni 26 -29 – 30 dicembre 2018 e 1 – 5 – 6 gennaio 2019, dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Dalla sbarra in fondo a via Valle di Mompiano in 15 minuti si raggiunge il Rifugio dei Gnari dè Mompià da cui in 10 minuti si sale alla grotta nel bosco. È consigliato munirsi di scarponcini da trekking e giaccavento. Per chi ha difficoltà motorie è in funzione un servizio jeep da prenotare al 347 5195668 – info@gnarimompia.it



GIORNATE APERTURA RISTORO

Domenica 23 dicembre 2018 - INAUGURAZIONE ore 14,30 con Benedizione Grotta della Natività

Mercoledì 26 dicembre (Santo Stefano)

Sabato 29 dicembre

Domenica 30 dicembre

Martedì 1 gennaio 2019 (Capodanno)

Sabato 5 gennaio

Domenica 6 gennaio (Epifania)

APERTURA RISTORO: dalle ore 13.30 alle 18.30