La tromba d'aria fa volare via i tetti: 26 famiglie rimangono senza casa

Sono 26 le famiglie rimaste senza un tetto, a causa della tromba d'aria che ha colpito la nostra provincia venerdì pomeriggio (qui tutte le foto del disastro). A farne la spesa è stata soprattutto la zona a nord di Brescia: Bovezzo e Prealpino, dove alcune case sono state dichiarate inagibili.

In via Passo Resia le violente raffiche di vento, che superavano i 100 km/h, hanno fatto volare via i tetti di tre condomini. Ventisei famiglie, per un totale di 65 sfollati, non hanno potuto rientrare in casa: 15 di loro sono stati trasferiti in hotel, mentre gli altri sono riusciti a trovare una sistemazione autonoma presso parenti o amici. Oltre ai vigili del fuoco, per gestire l'emergenza sono intervenuti gli agenti della Locale e i Servizi Sociali del Comune.