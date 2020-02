Sopra l'autostrada in bicicletta: il ponte metallico è pronto

Un'opera attesa da tanti che, finalmente, consentirà ai ciclisti e ai pedoni di attraversare in sicurezza via Flero e raggiungere il Villaggio Sereno. È il ponte metallico realizzato dalla Morgante Srl in condivisione con la Brescia-Padova spa e il Ministero dei Trasporti.

L'imponente struttura è arrivata in città nei giorni scorsi, ed è impossibile non notarla. Gli operai sono al lavoro nel cantiere aperto in via Flero proprio sotto sotto il viadotto della Tangenziale Sud, dove ora si interrompe la ciclabile.

Il ponte verrà posto sopra l'autostrada A4 e sarà agganciato al viadotto della Sud, consentendo di raggiungere in sicurezza il villaggio Sereno. I lavori dovrebbero concludersi entro marzo.