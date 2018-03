Urla e schiamazzi in piazza, nei guai un gruppo di ragazzi ubriachi e drogati

BRESCIA. Nella tarda serata di sabato 10 marzo, una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un gruppo di sette ragazzi nella zona di Piazzale Garibaldi.



Il loro stato di euforia e le loro urla hanno attirato l’attenzione degli agenti, i quali, una volta avvicinatisi, hanno potuto verificare che i giovani erano sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Un piccolo quantitativo di marijuana è stato infatti trovato a terra e, in seguito a perquisizioni personali, anche addosso a uno dei ragazzi, un bresciano di diciotto anni. Inoltre, un altro giovane, ventunenne, è stato trovato in possesso di un tirapugni di metallo, che teneva occultato negli indumenti.

Il primo ragazzo è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti, mentre il secondo denunciato a piede libero per la legge sul porto d’armi. Tutti i sette componenti del gruppo sono stati sanzionati ai sensi del regolamento di Polizia Urbana per il consumo di alcol.