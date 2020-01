Droga e furti: maxi lavoro per la Polfer durante le feste

Durante le ultime festività, il Compartimento Polfer per la Lombardia incrementato i controlli nelle principali stazioni della regione. Dal 18 dicembre al 6 gennaio, gli agenti della polizia ferroviaria hanno identificato ben 10.115 persone, di cui 11 sono state arrestate e 187 indagate in stato di libertà.

L’attività ha riguardato sia le stazioni che i convogli, per un totale di 1.208 treni scortati. 95 sono stati i servizi anti borseggio e 5 i controlli straordinari organizzati. Nel corso dei servizio sono stati rintracciati 7 minori ed elevate 47 multe.

La Polizia Ferroviaria di Brescia ha arrestato un cittadino marocchino di 29 anni, in quanto, dal controllo in banca dati, è risultato essere evaso dalla misura degli arresti domiciliari. Accompagnato presso gli Uffici per i controlli di rito, è stato poi condotto presso la locale Casa Circondariale.