In auto con un grosso coltello a serramanico, denunciato 24enne

Lunedì sera, fino a notte fonda, la Polizia di Stato è intervenuta con controlli puntuali per contrastare lo spaccio di stupefacenti e identificare persone potenzialmente dedite alla commissione di illeciti. Le prime attività hanno interessato la Stazione ferroviaria cittadina per poi, a raggiera, proseguire nelle zone di via Industriale, Mompiano, Villaggio Prealpino e nei quartieri della zona ovest del Comune di Brescia.

I Risultati

Durante l'attività sono stati controllati 5 veicoli, 3 esercizi commerciali e 23 persone. In via San Zeno è stato fermato un 24enne italiano, residente a Esine, che forniva le proprie generalità, ma era sprovvisto sia dei documenti di riconoscimento che del documento di circolazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del controllo. Una rapida verifica ha poi fatto emergere i numerosi precedenti penali e di polizia a suo carico. Ad aggravare il quadro il coltello a serramanico lungo ed appuntito, trovato in suo possesso. È stato quindi denunciato.

In via Gallia, la Volante, intervenuta in prima serata a seguito di segnalazione di autovettura sospetta, ha ritrovato una Fiat 600 bianca che era stata rubata in precedenza. La macchina, pesantemente danneggiate, era priva di entrambe le targhe.