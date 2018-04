Rapine e botte da orbi ai coetanei: fermata la baby gang del centro

Lo scorso gennaio avevano prima scippato e poi picchiato un ragazzino di 14 anni dopo il firmacopie del rapper Sfera Ebbasta organizzato al Freccia Rossa di Brescia. I quattro componenti della gang, che potrebbero essere responsabili di altre rapine ai danni di minori avvenute in città, sono stati raggiunti da misure cautelari

In comunità a Brescia, Milano e Mantova sono finiti 2 magrebini e 1 senegalese, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni. Per il quarto, un 16enne senegalese, è stato disposto il divieto di lasciare l’abitazione nelle ore serali, tra le 22 e le 6.

I fatti risalgono allo scorso gennaio: un ragazzino di 14 anni era stato scippato durante l'esibizione del rapper. Dopo il torto subito aveva deciso di inseguire il ladro fuori dal centro commerciale, insieme a due suoi coetanei. L'inseguimento era avvenuto in metropolitana, poi al parco Gallo.

Dopo aver raggiunto la banda, il ragazzino aveva denunciato l'accaduto, indicando gli aggressori, ad una pattuglia della Locale di passaggio e uno di loro era stato arrestato in flagranza per rapina. Poi le botte: gli amici del giovane fermato avevano malmenato il 14enne, colpendolo con una raffica di pugni al volto, per convincerlo a ritirare la denuncia. Il ragazzino aveva battuto violentemente la testa, perdendo un dente.

Le indagini del Nucleo di giudiziaria della Polizia Locale proseguono: questo potrebbe essere solo uno dei tanti episodi violenti messi a segno dalla gang di bulli.