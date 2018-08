Cala i pantaloni e si masturba al parco davanti a cinque donne: bresciano in manette

Atti osceni in luogo pubblico, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Questi i reati contestati a un 42enne bresciano, che nella serata di giovedì, ha pensato bene di calarsi i pantaloni al parco Tarello di Brescia.

Si sarebbe avvicinato ad un gruppetto di donne, tra cui due minorenni, con una mano infilata dentro i pantaloni. Il 42enne si sarebbe abbassato la cerniera e avrebbe iniziato a masturbarsi. Per fortuna una delle donne si è accorta immediatamente dell'esibizionista: ha allontanato le due minori presenti e ha subito richiesto l’intervento di carabinieri, giunti in pochissimo tempo.

Alla vista dei militari, l'uomo, dopo aver chiuso i pantaloni, ha cercato di allontanarsi. Una volta raggiunto è andato in escandescenza, urlando e colpendo i militari. Bloccato con non poche difficoltà, è stato subito accompagnato in caserma e arrestato.

Dopo aver passato una notte in camera di sicurezza, il 42enne è stato giudicato con rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e sono stati disposti i domiciliari.