Fermato per un controllo, aggredisce gli agenti: tre finiscono in ospedale

Lo hanno individuato mentre si aggirava in un parcheggio, dando indicazioni agli automobilisti, e si sono avvicinati per svolgere il proprio dovere e controllare i suoi documenti. Un'operazione di routine che si è trasformata in un'aggressione, l'ennesima.

L'episodio venerdì mattina nel parcheggio del centro commerciale Futura di via Triumplina, a Brescia. Da una parte un parcheggiatore abusivo, dall'altra una pattuglia della locale, arrivata sul posto dopo alcune segnalazioni. Alla vista degli agenti, l'uomo, un 22enne africano, ha tentato la fuga, imboccando via Conicchio.

Inseguito e poi raggiunto dai vigili, ha reagito alzando le mani. Bloccarlo non è stato semplice: nella colluttazione tre agenti hanno riportato traumi e ferite, non di grave entità, e sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Il giovane è invece stato portato al comando di via Donegani, dov'è stato identificato. Il suo non è un nome nuovo alle forze dell'ordine: il 22enne nigeriano ha già collezionato precedenti per spaccio e furto.

È il secondo episodio che si verifica in pochi giorni. Lunedì pomeriggio altri due agenti erano stati presi a calci e gomitate da un parcheggiatore abusivo che opera nella zona dell'ospedale Civile.