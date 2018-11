Soldi in cambio di informazioni sulle indagini, condannato maresciallo della finanza

Era stato incastrato e arrestato dai suoi colleghi, in tribunale ha patteggiato una pena di 4 anni. Si chiude così la vicenda processuale di Paolo Stranera, maresciallo della Guardia di Finanza di Brescia, finito nei guai con l'accusa di corruzione, insieme all'imprenditore bresciano Angelo Scaroni -condannato a tre anni e 4 mesi - e al faccendiere mantovano Luciano Fezzardi.

Il militare 54enne avrebbe elargito informazioni su inchieste top secret all'imprenditore in cambio di somme di denaro. A fare da tramite tra i due era Fezzardi. In particolare, l’accordo illecito era finalizzato a 'usare' il maresciallo - già indagato dallo scorso luglio e non più operativo da allora - per ottenere informazioni riservate su indagini riguardanti ipotesi di riciclaggio di somme di denaro, in parte costituite da pagamenti effettuati dalla Prefettura a fronte dell’accoglienza dei richiedenti asilo accolti nelle strutture del Bresciano.

Sono stati gli stessi finanzieri che indagavano su Scaroni ad accorgersi dei comportamenti anomali del collega, che non si occupava direttamente dell'inchiesta per riciclaggio, e a far scattare prima le indagini e poi le manette.