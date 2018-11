Non paga l'affitto da un anno, chiusa la palestra

Inaugurata solo un anno e mezzo fa, il 22 giugno 2017, la palestra "Arnoldgym", situata al primo piano del nuovo Mercato dei Grani, potrebbe già essere giunta al capolinea. L'indiscrezione è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane, dove Oller Danesi, titolare di Val 90 - società che, con Immobiliare Due-Gi, ha costituito la società che si è incaricata di rilanciare lo spazio - conferma le difficoltà riscontrate: «Abbiamo dovuto provvedere alla chiusura dal momento che la gestione, da circa un anno, non pagava il canone di affitto. Le macchine ancora conservate all'interno sono state pignorate: se entro quarantacinque giorni non saranno versati tutti gli arretrati saranno vendute per recuperare il credito».

La palestra, situata al primo piano dei civici 16 e 19, si sdoppiava tra sala corsi e sala pesi. Una struttura all'avanguardia, con personal trainer, nutrizionisti, macchinari moderni e tanti corsi, ma pochi clienti. Gli altri esercizi nella piazza stanno però andando alla grande, e gli spazi occupati dalla palestra potrebbero presto diventare ristoranti o bar.