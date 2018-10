Inquinamento da ozono: Brescia è la peggiore in Lombardia

Sono stati diffusi i dati del rapporto Captor 2018, e per la nostra città non ci sono belle notizie. I dati, elaborati da Legambiente a partire da quelli misurati dalle centraline ARPA dei capoluoghi di provincia lombardi, e confrontati con i dati degli anni precedenti, sono raccolti in un dossier che ci pone sulla poco invidiabile posizione più alta del podio regionale.

Il progetto europeo CAPTOR coinvolge sette partner tra istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste di Spagna e Austria. Finanziato dal programma Horizon 2020, Captor ha l’obiettivo di favorire la collaborazione dal basso delle comunità locali per trovare soluzioni concrete al problema dell’inquinamento atmosferico, con particolare attenzione a quello da ozono, un inquinante secondario troppo spesso dimenticato ma che causa in Italia oltre tremila morti premature ogni anno.

La centralina Arpa del Villaggio Sereno, l'unica in città in grado di rilevare la presenza di ozono, per 101 giorni ha registrato un valore sopra la soglia dei 120 microgrammi per metro cubo di ozono, soglia calcolata sulla media oraria di otto ore, a fronte di un massimo di 25 concessi dalla legge. Per altri 17 giorni è stato superato il picco orario della "soglia di informazione" fissata a 180 microgrammi per metro cubo, e per un giorno si è andati addirittura oltre la soglia di allarme di 240.

“Si tende a considerare l’inquinamento estivo da ozono un problema minore rispetto a quello dello smog invernale - dichiara Barbara Meggetto, presidente lombarda di Legambiente - ma è sbagliato sia per gli impatti sulla salute, che sono amplificati dal maggior tempo passato all’aria aperta rispetto alle stagioni fredde, sia perché i due inquinamenti condividono la stessa origine: i micidiali NOx, le cui principali fonti emissive sono i motori dei veicoli, soprattutto quelli diesel”.