Brescia, festival "On The Road": le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “On the road” della rassegna La Stada Winter, dalle 12 alle 22 dei giorni 2, 9, 16 e 23 dicembre sarà chiuso al traffico corso Garibaldi tra vicolo delle Vidazze e via Pace, con accesso consentito ai soli residenti e alle persone autorizzate in doppio senso di circolazione nei tratti non interessati dall’evento.

Nello stesso periodo sarà vietata la sosta con rimozione forzata ai cicli, ciclomotori e motocicli su tutto lo slargo antistante la Pallata e sarà consentito il transito in doppio senso di circolazione in via Pace, corso Garibaldi e via Cairoli ai residenti e alle persone autorizzate.