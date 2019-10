Dramma tra le mura di casa: uccide la moglie, poi tenta il suicidio

Dramma in un appartamento di una coppia di insegnanti in pensione, in via Lombroso a Brescia. Verso le 15.30 di venerdì, un uomo di 70 anni ha ucciso la moglie 62enne e ha poi tentato di farla finita.



Dalle prime informazioni trapelate, la donna sarebbe stata colpita alla gola. Pare che il 70enne soffrisse di crisi depressive. E' stato portato in ospedale, dove ora si trova in stato di fermo.