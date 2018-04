Bar nel mirino dei ladri: spaccata col tombino nella notte, è l'undicesimo colpo

La vetrina in frantumi: vetri ovunque e caos. Una scena alla quale i proprietari dell'Old Roger Pub di Brescia si sono ormai tristemente abituati: il locale è finito nel mirino dei malviventi per ben 11 volte in soli 5 anni. Colpi sempre messi a segno di notte, nella maggior parte dei casi usando un tombino come ariete per sfondare la porta d'ingresso.

L'ultimo episodio giovedì notte: dopo avere sfondato la vetrina, i ladri hanno arraffato il fondo cassa e i contanti trovati nel barattolo delle mance, circa 600 euro. Lo scorso 7 aprile, invece, i malviventi avevano razziato i tablet utilizzati per le ordinazioni e una bottiglia di sambuca aperta.

Inevitabile la rabbia e l'esasperazione dei titolari del locale di via Duca degli Abruzzi, che si sono sfogati su Facebook: "Questo è quello che succede a essere onesti. 5 anni a non dar mai fastidio a nessuno. 5 anni dove non si è mai registrato nessun problema di ordine pubblico. 5 anni dove nessuna ambulanza, volante, reclami sono mai arrivati. 5 anni sempre in regola con tutti. 5 anni di multe mai ricevute. 5 anni a servire, vivere e lavorare per le tasche di chi ti succhia il sangue. 5 anni in cui per 11 volte siamo stati rapinati e nessuno, tassativamente pagato, ci ha mai dato una straccio mano. D'altronde è cosi, la vita si divide tra ladri e onesti." Così hanno annunciato l'ennesima spaccata notturna ai loro clienti.

Un colpo fotocopia a quelli messi a segno nell'ultimo mese dalla 'banda dei tombini' in 5 comuni del Bresciano: Castenedolo, Borgosatollo, Rezzato, Torbole Casaglia e Castel Mella.