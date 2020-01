Centro scommesse abusivo: scattano i sigilli, denunciato il titolare

Blitz della polizia al centro scommesse “NewAleaBet” di via Bruni a Brescia: i sigilli sono scattati nelle scorse ore, per la Questura è un centro abusivo.

La casa madre della sala scommesse, stando a quanto riferito dalla Questura, non avrebbe mai richiesto l'autorizzazione per operare in Italia, ritenendo che fosse sufficiente quella già ottenuta in altri paesi europei.

Il sequestro è stato disposto dal Gip del Tribunale di Brescia, a conclusione di un'attività d'indagine per il contrasto del gioco illegale disposta dal Questore. La sala scommesse è risultata priva della citata autorizzazione amministrativa, rilasciata dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, e pure della licenza di pubblica sicurezza.

Nono solo: duranti i precedenti controlli pare fosse già stato notificato al proprietario l’ordine di immediata cessazione dell’attività. Ordine che l'uomo, un 50enne Mantovano non avrebbe rispettato: è stato denunciato per esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa. Un reato che che prevede la reclusione fino a tre anni.

Oltre all’immobile sono stati sequestrati i computer usati per accettare le scommesse (in tutto 27) e pure le stampanti.