Aria malata, ma niente blocco: si circola liberamente

Pericolo scongiurato, ma l’aria non è certo sana, anzi. Grazie alla rilevazione della centralina di Sarezzo - 32 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria - si è abbassata la media della concentrazione di polveri sottili e non sarà necessario il blocco delle auto ipotizzato nella giornata di Natale.

Il miglioramento dell’aria valtriumplina è stato quantomai propizio visto il contemporaneo sforamento verificatosi al Broletto (50 microgrammi), Rezzato e Darfo (60 microgrammi). La pioggia, attesa per oggi e domani, dovrebbe aiutare a ripulire aria e strade dagli inquinanti.