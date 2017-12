Pm10 ancora oltre il limite: possibile lo stop già da domani

Le gite di Santo Stefano compromesse dal blocco del traffico. Dopo il quinto giorno consecutivo di superamento della media di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10, la città e i Comuni che hanno aderito all’accordo anti-smog (qui trovate l'elenco) potrebbero essere soggetti, già dalla giornata di domani, al blocco dei veicoli più inquinanti.

La decisione circa il blocco sarà presa in giornata. A influire sulla stessa potrebbero essere le previsioni metereologiche, che per domani parlano di instabilità diffuse nella nostra provincia, con pioggia e neve in quota, e vento moderato.

Ricordiamo, nel caso dovesse scattare il blocco, che sono esclusi dalla circolazione i veicoli commerciali diesel fino alla classe Euro 3 compresa (dalle 8.30 alle 12.30), e i veicoli privati diesel fino alla classe Euro 4 (dalle 8.30 alle 18.30).