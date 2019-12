Festini, grigliate e sporcizia all'ombra del Museo: nei guai 5 ragazzi

Una serata al Museo, ma non per visitarlo. Un gruppo di giovani, tra cui tre minorenni, aveva deciso di trascorrere il proprio tempo libero nell'area del museo di Scienze Naturali di Brescia per fare un po' di baldoria.

Erano attrezzati e ben organizzati per una grigliata in compagnia: sono stati sorpresi proprio mentre accendevano un improvvisato barbecue in un'area coperta sottostante l'edifico. A rovinargli la festa è stata la polizia locale di Brescia, intervenuta tempestivamente lunedì sera, dopo la segnalazione di un cittadino, finita anche su Facebook.

I cinque, tre dei quali minorenni, sono stati fermati in tempo: "Il fuoco - si legge nel comunicato diffuso dalla polizia locale - era stato preparato in una zona coperta e rischiava seriamente di causare un incendio alla struttura".

Per tutti i ragazzi sono scattate le sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana: per i tre minorenni, tra cui una ragazza, risponderanno i genitori.

Dietro di sé avevano lasciato anche parecchia sporcizia: confezioni di alimenti e bottiglie vuote di alcolici. L'area è già stata pulita dalla società Aprica e sarà oggetto di ulteriori controlli.