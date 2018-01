Fioccano le multe nel piazzale della movida: 46 verbali

46 multe per divieto di sosta e una denuncia per possesso di cocaina: la serata di ieri in piazzale Arnaldo e nella vicina piazza Tebaldo Brusato è stata decisamente movimentata, e non solo da coloro che si stavano godendo il fine settimana.

Il problema della sosta selvaggia in "piazzale" non è certo una novità, così come le lamentele da parte dei residenti. Come periodicamente accade, le forze dell'ordine per la serata di ieri si sono organizzate per una vasta operazione di controlli.

Sul campo c'erano sia gli uomini della compagni cittadina dei Carabinieri sia gli agenti della Polizia Locale. In tutto i veicoli controllati sono stati parecchie decine; 46 le multe, la maggior parte per divieto di sosta. Da segnalare anche una denuncia, a un 25 enne trovato in possesso di 8 grammi di cocaina.

Lo scorso week-end, sempre in centro, i controlli riguardarono i comportamenti "non consoni": un ragazzo beccato a urinare sui muri della caserma si beccò una multa da 3.300 euro.