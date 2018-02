Condizioni igieniche pessime: 3.000 euro di multa per due locali

I Nas dei carabinieri della Compagnia di Brescia hanno passato al setaccio i locali del centro cittadino. I controlli avevano lo scopo di verificare sia il rispetto della regole amministrative sia quello delle normative igienico-sanitare.

Nei guai sono finiti due esercizi commerciali gestiti da cittadini extracomunitari, uno dei quali è stato multato per 1.000 euro a causa di violazioni alla normativa igienica e di settore, mentre l’altro ha ricevuto una multa di 2.000 euro per le pessime condizioni igieniche in cui versavano i locali.