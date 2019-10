Barman e buttafuori in nero, multa di 36mila euro per il Vinile 45

Gli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale hanno elevato una multa di 36mila euro al circolo privato Vinile 45 di Brescia.

Stando a quanto reso noto dagli agenti, all'interno del Locale di via Del Serpente sarebbero stati trovati cinque buttafuori e tre barman non in regola con il contratto di lavoro.

I barman, inoltre, "non erano in regola con la formazione per la somministrazione di bevande ed alimenti", spiegano gli uomini della Questura. Il titolare del locale è stato sanzionato anche per la mancata esposizione della tabella dei livelli di alcolemia.