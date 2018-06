L’allarme lanciato dai familiari: giovane uomo trovato morto in garage

Un 45enne di origini ucraine è stato trovato morto nel garage della palazzina, dove abitava, in via De Giuli a Brescia.

Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti della Questura di Brescia, a seguito dell’allarme dei familiari, che non avevano più notizie del parante da alcuni giorni.

A stroncate il 45enne è stata molto probabilmente un’overdose: a fianco del cadavere sono state trovate siringhe e dosi di sostanza stupefacente.

Sul posto è intervenuta anche la Scientifica. Non si esclude che venga disposta l’autopsia dal giudice, per determinare con certezza la causa del decesso. Pare che l’uomo non avesse precedenti né per spaccio né per uso di droga.