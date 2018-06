Sul tetto col trapano per rubare il rame: arrestati due bresciani

In pieno giorno, tanto che potevano sembrare normalissimi operai al lavoro, sono saliti sul tetto in costruzione di una villetta in via Montini, a Mompiano, e "armati" di trapano hanno iniziato a staccare una canalina di rame, per rubarla. Due bresciani di 27 anni, entrambe con precedenti alle spalle, sono finiti nei guai.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, insospettiti dall'attività dei due giovani. All'arrivo della Volante della Polizia uno dei due ha tentato di scappare ed è stato bloccato lungo la strada, sotto l'auto dove ha tentato di nascondersi, l'altro è stato fermato direttamente al piano superiore della villetta.

Sulla loro auto gli agenti hanno trovato alcuni arnesi tipici dello scasso, oltre a un grosso blocco di alluminio: evidentemente i due erano specializzati nella ricettazione di metalli. Entrambi arrestati (uno aveva precedenti specifici di rapina, ed è stato sottoposto ad affidamento in prova), sono finiti davanti al giudice: uno è stato rimesso in libertà, per l'altro è scattato l'obbligo di firma.