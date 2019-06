Colpo grosso nel negozio di biciclette: 100mila euro di bottino

Una vera e propria banda specializzata, organizzata e efficientissima. Un "team di lavoro" composto da sei, forse sette, persone ha compiuto un colpo davvero eccezionale. Ad essere preso di mira è stato il negozio Mingardi Biciclette di via Crotte 22, a Brescia, svuotato delle migliori biciclette da corsa e mountain bike, anche elettriche.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì attorno alle 4 (l'ora alla quale i residenti della zona sono stati svegliati dall'impianto di allarme entrato in azione). I ladri sono giunti sul posto a bordo di due furgoni. Dopo aver tagliato una delle serrande metalliche, utilizzando un furgone come ariete è stata sfondata la vetrina, dopodiché i malviventi hanno avuto libero accesso al negozio.

Decine i mezzi prelevati e caricati sui due furgoni, per poi fuggire senza lasciare tracce se non le immagini delle videocamere che sono state passate al vaglio nella giornata di ieri. Non si tratta del primo colpo del genere in città. Solo due mesi fa un furto analogo è stato messo a segno in via Carini, da Superti. Allora il bottino fu di 30mila euro.