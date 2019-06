Panico in metro: mezzo nudo e armato di catena terrorizza i passeggeri

A torso nudo, con una catena stretta tra le mani e un coltello a serramanico in tasca: un 30enne bresciano ha letteralmente seminato il panico nella stazione della metropolitana di San Faustino.

Tutto è accaduto domenica pomeriggio: non è chiaro quali fossero le intenzioni del giovane, che ha spaventato, e parecchio, quanti si trovavano all'interno della stazione. Per fortuna l'immediato intervento degli uomini della reparto Volanti della Questura di Brescia, allertati tempestivamente da un passante, ha evitato che la situazione degenerasse.

Il giovane, che si trovava sulla banchina, è stato immediatamente circondato dagli agenti che hanno così messo in sicurezza i passeggerei in arrivo con i treni, mentre altri poliziotti hanno temporaneamente chiuso l'accesso della stazione. Il 30enne è poi stato preso in consegna dai poliziotti e portato in Questura per gli accertamenti del caso. Durante la perquisizione personale è spuntato un coltello a serramanico e ei suoi confronti è scattata una denuncia per possesso abusivo d'armi