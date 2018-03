Piove a dirotto, la stazione si allaga: un fiume d'acqua in metropolitana

La fermata Stazione Fs della metropolitana di Brescia è rimasta chiusa per parecchie ore, domenica pomeriggio, a causa di un allagamento improvviso dovuto a quanto pare ai lavori (poco distanti) per la linea dell'alta velocità. I cantieri avrebbero ostruito un canale, che si sarebbe poi riempito d'acqua per le forti piogge. E l'acqua sarebbe poi “straripata” tra le scale e i corridoi della fermata della metro.

Nessun problema a livello di traffico ferroviario: i treni hanno continuato ad andare e venire, semplicemente non si sono fermati. Il problema c'è stato per il pubblico, per i passeggeri: la fermata è stata chiusa onde evitare disagi, e soprattutto che qualcuno si facesse male.

La stazione si è infatti rapidamente allagata, tra i 10 e i 20 centimetri di acqua: per “liberarla” dalla fastidiosa situazione sono dovuti intervenire sia i tecnici di Brescia Mobilità che i Vigili del Fuoco. Un po' alla volta, tutta l'acqua è stata prosciugata grazie al lavoro delle pompe idrovore.