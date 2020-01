Ubriaco fradicio, ex spacciatore prende a sassate le vetrate della polizia

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dal Questore di Brescia, finalizzati al monitoraggio dei luoghi di aggregazione per soggetti a rischio.

Durante questa settimana, sono state identificate 112 persone (di cui 38 con precedenti di polizia) e controllati 8 esercizi commerciali. Tre persone sono state inoltre espulse, tutte accompagnati direttamente alla frontiera.

In particolare, è stato espulso un cittadino marocchino, fermato in città dalla polizia ferroviaria poiché, ubriaco fradicio, scagliava sassi contro le vetrate degli uffici Polfer. Alle sue spalle aveva già precedenti penali per spaccio di droga: è stato denunciato in stato di libertà per danneggiamento aggravato.