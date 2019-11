In pullman con 6 chili di droga nascosta nella valigia: arrestato ragazzo

Niente auto con doppiofondi e corse solitarie. I corrieri della droga ora viaggiano anche sugli autobus, mescolandosi tra i normali turisti. In manette nei giorni scorsi è finito un 19enne: a bordo di un pullman, appartenente a un società rumena, stava rientrando dalla Spagna con un grosso carico di droga in valigia.

Il blitz dei carabinieri di Rezzato, scattato grazie ad una segnalazione, è avvenuto all'autogrill San Giacomo Sud dell'autostrada A4. I militari non hanno faticato ad individuare il corriere: il giovane si è infatti fatto notare per l'eccessivo nervosismo mostrato durante il controllo dei passeggeri del bus. Nel suo bagaglio un vero e proprio tesoro: sei chili di marijuana, per un valore di mercato di circa 60 mila euro.

Il 19enne rumeno è stato arrestato e poi processato per direttissima: per lui si sono aperte le porte del carcere. Le indagini non sono affatto finite: agli inquirenti il compito di capire a quali piazze fosse destinata la droga e individuare l'organizzazione di cui il giovane fa presumibilmente parte.