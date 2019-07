Botte alla madre, coltello alla gola del padre: voleva i soldi per l'alcol

Da quanto la loro figlia si era nuovamente trasferita a casa loro, dopo la separazione dal marito, la loro vita si era trasformata in un vero e proprio incubo. Umiliati, picchiati, minacciati finché non hanno detto basta e hanno denunciato la figlia 52enne alle autorità.

Come riporta il Giornale di Brescia, marito e moglie sono pure finiti più volte in ospedale a seguito delle aggressioni, tutte scattate per la stessa ragione: il rifiuto di dare denaro alla figlia. La donna sarebbe arrivata addirittura a minacciare il padre, puntandogli un coltello alla gola pur di ottenere soldi che sarebbero serviti per acquistare alcolici.

Dopo la denuncia, la 52enne è stata allontanata dalla casa dove viveva ed accusata di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata. Il tribunale di Brescia, nei giorni scorsi, ha condannato la donna a due anni e quattro mesi.