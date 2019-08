Cascate di acqua e fango in strada: automobilista intrappolato nel sottopasso

Ha piovuto per un'ora, forse meno: ma tanto è bastato per scatenare il panico anche in città. A Brescia sono a decine, se non a centinaia, le chiamate al 112 per allagamenti, danni e disagi dovuti alla pioggia caduta fortissima martedì sera, tra le 21 e le 22. Non si contano gli interventi dei Vigili del Fuoco, della Polizia locale, della Protezione civile.

Via Trieste allagata

Nessun ferito, per fortuna, ma comunque tanti problemi. In Via Trieste, in pieno centro, la strada si è allagata: fino a mezzo metro d'acqua, con gli automobilisti fermi e l'acqua fino alle portiere. A peggiorare la situazione l'intasamento di tombini e caditoie, che ha fatto un vero effetto “tappo”.

Acqua alle caviglie, se non alle ginocchia, anche in Via Sorbanella, alla Multisala Oz: i clienti del cinema hanno dovuto aspettare parecchio prima di poter raggiungere le proprie automobili. Peggio è andata al conducente di una Bmw che è rimasto incastrato nel sottopasso di Via Corsica.

Intrappolato in Via Corsica

Qui l'acqua è arrivata all'improvviso, come un fiume in piena: l'auto è stata sommersa fino al motore. Non è più partita e - per liberarlo - si è reso necessario l'intervento di Polizia e Vigili del Fuoco. L'auto ormai fuori uso è stata poi portata via con il carro attrezzi.

Dicevamo delle decine di interventi, in tutta la città. Tanti negozi allagati, cantine piene d'acqua, strade sommerse da foglie, fango e piccoli detriti. Residenti e volonterosi si sono dati da fare fino a tardi, per limitare i danni. Ma è in queste ore che si capirà fino in fondo quanto è costato anche quest'ultimo temporale estivo. A pochi giorni dalla tromba d'aria e dalla tempesta che avevano già devastato la città.