Si sente male a scuola, ragazza portata in ospedale con l'ambulanza

Poco prima del suono della campanella, verso le 8 di lunedì mattina, una ragazza di 16 anni si è sentita male presso l'istituto tecnico "Abba-Ballini", in via Milziade Tirandi a Brescia. Gli amici e gli altri ragazzi presenti hanno dato l'allarme: una volta chiamato il 112, sul posto è stata subito inviata un’ambulanza.

Soccorsa dal personale medico, la giovane è stata portata al "Città di Brescia". Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: è stata ricoverata in codice verde per accertamenti.