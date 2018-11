Auto fuori strada, la passeggera lancia l'allarme: uomo trovato privo di sensi

BRESCIA. Verso le 16 di domenica, un uomo di 43enne è stato trovato privo di sensi dai soccorritori del 118 all'interno dell'abitacolo della sua auto (una Seat Altea), dopo l'allarme lanciato dalla passeggera al suo fianco.

Il 43enne si è sentito male lungo i tornanti della Maddalena: l'auto è uscita di strada, per fortuna a bassa velocità, finendo per restare in bilico sul pendio a lato della carreggiata.

Il veicolo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, permettendo l'intervento del personale medico. L'automobilista ha poi ripreso i sensi, ma è stato comunque accompagnato al Civile di Brescia in elicottero, dov'è stato ricoverato in codice giallo.