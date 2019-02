Blitz dei Nas in macelleria: sequestrata una tonnellata di cibo etnico

Più controlli e ispezioni in occasione del Capodanno cinese, che si è festeggiato martedì. Numerosi in tutta Italia i blitz dei carabinieri del Nas. Nel mirino dei militari è finita pure una macelleria di Brescia, dov'è stata sequestrata una tonnellata di alimenti etnici. Si tratta di carni, insaccati, formaggi per un valore totale di 7 mila euro. La ragione? Tutti i prodotti erano privi di indicazioni sulla rintracciabilità e confezionati in assenza della specifica autorizzazione amministrativa.

Nel 2018 sono stati oltre 50mila gli interventi effettuati dai Nas in tutta Italia: 13.555 le situazioni non regolamentari, 80 le persone finite in manette, oltre 5000 quelle denunciate.