In tavola i piatti della tradizione bresciana: apre 'La locanda del Tempo Perso'

I sapori e le birre della tradizione, la cucina di una volta, tutti i piatti della tradizione bresciana in un ambiente informale. È il biglietto da visita della nuova osteria 'La locanda del tempo perso', che ha da poco aperto in città, al civico 92 di via Fabio Filzi.

Il locale ha alzato la serranda l'ultimo giorno di gennaio nella storica sede del ristorante 'I Capitelli'. A gestirlo è Luca Caccaro, già titolare del ristorante-birreria 'La Cucca' di Mazzano. Un luogo dove ritrovare i sapori dei piatti della tradizione bresciana o anche semplicemente gustare buon vino e ottima birra alla spina, accuratamente selezionata dallo staff.

Il menù è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Varie le scelte per un pranzo veloce, un aperitivo o la cena: dal classico panino con la salamella, alle grigliate di carne; dagli hamburger alle insalate; dai taglieri di formaggi e salumi alla giardiniera bresciana.