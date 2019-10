Blitz dei carabinieri nelle aziende del Bresciano: il 38% dei lavoratori è in nero

Il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brescia- in collaborazione con le stazioni del comando Provinciale di Brescia - nell'ultimo mese ha effettuato 25 ispezioni in esercizi pubblici, aziende del settore manifatturiero, tessile ed agricolo.

In particolare i controlli hanno interessato alberghi, bar, sale giochi, pizzerie e ristoranti, aziende agricole e officine del settore metalmeccanico. In tutto sono stati controllati 66 lavoratori di cui ben 25 sono risultati in nero. 10 i datori di lavoro denunciati per violazioni in materia di “sicurezza sui luoghi di lavoro”.

In tutto sono scattate multe per 150.000 euro e per 5 aziende è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Le stesse hanno subito provveduto ad assumere i lavoratori non in regola, stipulando con gli stessi un contratto di lavoro per almeno 3 mesi, pagando i contributi a partire dalla data d’inizio del lavoro accertato e le sanzioni elevate, potendo così riaprire l’attività.