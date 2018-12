Organo da trapiantare per salvare una vita: il bolide della Polizia al Civile

Ha attirato l’attenzione di tante, tantissime, persone, la Lamborghini Huràcan con i colori della Polizia parcheggiata nel piazzale dell’ospedale Civile di Brescia lo scorso mercoledì. In tanti si so sono chiesti cosa ci facesse - e a cosa servisse - il bolide azzurro e bianco in sosta fuori dal nosocomio cittadino e in molti hanno colto l’occasione per scattarsi qualche selfie con la supercar.

La risposta è molto semplice: la potente auto in dotazione alla Stradale è approdata al Civile per salvare una vita umana, a bordo c’era infatti un rene destinato a un paziente ricoverato nel nosocomio della città. Il bolide è partito da Bologna ed è approdato al Civile dopo aver percorso 228 chilometri a tutto gas per consegnare l’organo da trapiantare con la massima urgenza. La super auto è infatti dotata di motore V10 aspirato da 610 cavalli, in grado di raggiungere i 325 km/h.

Oltre all'equipaggiamento ad alta tecnologia, la Huracán Polizia è provvista naturalmente anche della tradizionale dotazione di servizio, come per esempio il porta arma, un estintore portatile, la radio di ordinanza VHF-Polizia e i ganci per ospitare la classica paletta bianca e rossa per effettuare il fermo dei veicoli in sicurezza.

Compito fondamentale della supercar è però l’assistenza sanitaria. A questo scopo, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per i trapianti. Per il soccorso d'emergenza delle persone l'equipaggiamento comprende, inoltre, un defibrillatore, che è capace di salvare vite ristabilendo tramite mirate scariche elettriche un normale battito del cuore in caso di forte aritmia cardiaca o fibrillazione ventricolare. Per il suo acquisto non è stato speso nemmeno un euro: è infatti frutto di un sequestro con confisca.