È incinta ma non interrompe lo spaccio: arrestata

Con precedenti penali alle spalle, senza fissa dimora, incinta: questo l'identikit di una spacciatrice senegalese fermata dagli agenti della Polizia locale cittadina impegnati nel quartiere di Lamarmora.

Ufficialmente la donna, 36 anni, aveva la residenza in via Piemonte, ma di fatto viveva dove capitava. Il suo compagno è un ivoriano di tre anni più vecchio. Gli agenti hanno iniziato a tenerli d'occhio e nei giorni scorsi c'è stato il fermo.

Dopo essere usciti da un albergo cittadino, i due sono saliti sulla Renault Clio di proprietà della donna ed hanno raggiunto il quartiere di Lamarmora. Dopo aver stratto un involucro da un vano posizionato dietro un bocchettone dell'aria, i due - tenuti d'occhio a distanza dagli agenti - hanno messo in bocca alcune dosi termosaldate di cocaina e sono ripartiti, probabilmente per raggiungere un cliente. A quel punto gli agenti sono intervenuti. Oltre ai 63 grammi di coca già divisi in dosi, sull'auto c'erano 110 grammi di sostanza da taglio e due cellulari sui quali arrivano in continuazione chiamate dei clienti. A rispondere al telefono però ora sono gli agenti della Locale.