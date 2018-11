Vuole eliminare file sul pc e gli dà fuoco: incendiato il garage

Probabilmente esisteva qualche metodo migliore per eliminare dei file sul computer. Un settantunenne residente in via Martinengo Cesaresco in città per distruggere il proprio computer ha pensato bene di dargli fuoco, non pensando troppo alle possibili conseguenze del suo gesto.

Gettata la benzina sul pc, l'uomo ha acceso una fiamma, e presto la situazione gli è sfuggita di mano: il fuoco dopo aver avvolto il computer ha intaccato altre suppellettili nel garage, prendendo vigore. A quel punto un vicino, vedendo il fumo uscire dalla stanza, situata nell'interrato, ha lanciato l'allarme.

Solo l'intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato guai maggiori: alla fine a risultare danneggiato è stato il garage dell'uomo e il pianerottolo di un appartamento situato al piano rialzato. Il 71enne si è scusato per il gesto inopportuno, ciò non gli è bastato per evitare un viaggio in caserma dove è arrivata la denuncia per incendio aggravato.