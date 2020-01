Brucia lo scantinato, il fumo invade il palazzo: 7 intossicati, 12 famiglie senza casa

Nottata di paura in un condominio di via Zendrini a Brescia. Nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo si è sviluppato nello scantinato della palazzina situata al civico 23. Le fiamme non sono mai arrivate agli appartamenti, ma hanno causato una densa colonna di fumo che in poco tempo ha invaso il vano scale e raggiunto i quattro piani superiori.

Grande lo spavento dei residenti, che hanno dato l'allarme attorno alle 3 di notte. Sul posto sono immediatamente intervenute tre squadre di vigili del fuoco, arrivate con l'autoscala e un'autopompa. Evacuati gli abitanti, sono iniziate le complesse operazioni per spegnere le fiamme, che sono durate parecchie ore: solo all'alba i pompieri hanno avviato la fase di bonifica.

In via Zendrini sono sopraggiunte anche diverse ambulanze: sette persone residenti nella palazzina hanno accusato problemi respiratori, a causa di un'intossicazione da fumo, e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Ben 12 le famiglie, la maggior parte con bimbi piccoli, rimaste in strada al freddo, in pigiama e ciabatte, per ore. Nessuno ha infatti potuto entrare in casa, anche solo per prendere delle coperte o della giacche per coprirsi: qualcuno si è rifugiato in macchina, altri sono stati ospitati dagli inquilini degli appartamenti del condominio adiacente. Il Comune di Brescia si è già attivato per trovare rapidamente un alloggio, negli alberghi e nelle strutture della zona, quantomeno per i tanti bambini e le relative mamme rimasti senza una casa.

Lo scantinato dov'è divampato l'incendio è stato messo in sicurezza e sono stati posizionati alcuni pali per evitare eventuali crolli. Ancora in fase di valutazione i danni allo stabile, che si annunciano ingenti: non si esclude che nelle prossime ore la palazzina, già fatiscente, venga dichiarata inagibile.