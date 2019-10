Cortocircuito incenerisce i documenti dell'Inps: immobile evacuato

Tanto fumo, centinaia di documenti ridotti in cenere e possibili disagi per gli utenti. Ma, per fortuna, nessun danno ingente e, soprattutto, nessun ferito. È questo il bilancio dei tre focolai che lunedì mattina si sono sviluppati nei piani alti (il quarto, il quinto e il sesto) della sede centrale dell'Inps di Brescia.

Conseguenze tutto sommato limitate: i documenti andati in fumo sono quelli degli archivi 'accessori' e contengono dati già digitalizzati: nessuna informazione è andata quindi persa.

Immobile dichiarato inagibile

Una cosa è certa: l'immobile di via Benedetto Croce resta chiuso al personale e al pubblico, perché dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco. Non solo: l'impianto elettrico e quello antincendio sono staccati e saranno sottoposti a verifica nelle prossime ore. A generare il principio d'incendio potrebbe infatti essere stato proprio un cortocircuito della rete elettrica. Non si sa, ancora, quando riaprirà i battenti: solo al termine dei controlli verrà presa una decisione.

Possibili disagi nelle sedi periferiche

Possibili disagi anche nelle sedi periferiche dell'Inps: resta spento il sistema informatico centrale e potrebbe essere difficile reperire alcune informazioni ed effettuare alcune procedure.

Una mattinata di paura

Il primo allarme è scattato alle 11 di lunedì mattina, quando al quarto piano della sede centrale si è sviluppato un principio di incendio. Evacuati immediatamente il personale e i clienti, senza alcuna conseguenza. Proprio mentre i Vigili del Fuoco erano al lavoro, e i dipendenti stavano rientrando per prendere borse e averi, si sarebbe sviluppato un altro focolaio. Ci sono volute sei ore per mettere in sicurezza lo stabile e raccogliere tutti gli elementi necessari, ai Vigili del Fuoco e alla Scientifica della Questura, per far luce su quanto accaduto.