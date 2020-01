Violenta scossa in azienda, folgorato operaio: portato con ustioni al Civile

Un operaio di 26 anni è rimasto folgorato mentre stava effettuando dei lavori su un quadro elettrico di un'azienda. L’infortunio è avvenuto nella mattinata di lunedì, poco dopo le 11.30, all’interno della Hydropower di Brescia.

L’allarme è scattato con il codice di massima gravità e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i tecnici dell’Ats, a cui competono le indagini. Per il giovane uomo, dipendente della ditta che ha sede in via Serpente e si occupa della progettazione e costruzione di centrali oleodinamiche e banchi test, si è inizialmente temuto il peggio, dato che sarebbe stato raggiunto da una potente scossa.

Per fortuna non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita: dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia, dov’è stato ricoverato in codice giallo: avrebbe riportato diverse ustioni alle mani.