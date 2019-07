Esce di casa dopo una lite e scompare, i familiari: "Aiutateci a ritrovarla"

Sono giorni d'angoscia per i familiari di Giovanna Impicciche, 65enne di origine siciliana ma di casa nel quartiere di San Polino a Brescia: di lei non si hanno più notizie da oltre un mese. La donna è scomparsa lo scorso 28 giugno: si è allontanata dopo aver avuto un’accesa discussione con un familiare. Da quel momento ha fatto perdere le sue tracce.

Il telefono è staccato da settimane e in questo periodo la donna, affetta da seri problemi di salute, non avrebbe mai chiamato nessuno: né i figli, né le sorelle, che hanno sporto denuncia ai carabinieri.

"Siamo molto preoccupati - ci racconta al telefono la nipote della 65enne scomparsa - sappiamo che non si è allontanata da Brescia, perché fatica a camminare e l’abbiamo cercata in alcuni dormitori della città, dove ci hanno detto di averla vista, ma non siamo riusciti a trovarla."

La nipote ha anche lanciato un appello su Facebook: chiunque avesse visto Giovanna o avesse informazioni utili può rivolgersi ai carabinieri o chiamare il 3455864629.