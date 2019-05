Scomparsa nel nulla, marito a processo per omicidio: "L'ha uccisa e ha distrutto il cadavere"

E' stato rinviato a giudizio Abdelmjid El Biti, il 51enne di nazionalità marocchina accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere dell'ex moglie Suad Alloumi, che dunque sarebbe stata uccisa a soli 29 anni. Di lei non si hanno più notizie ormai dal 3 giugno scorso, da quasi un anno: l'ipotesi della Procura è che El Biti l'abbia uccisa, messa in un sacco e poi portata chissà dove.

Rinviato a giudizio: il processo

Già fissata anche la data del processo, per l'11 settembre prossimo. L'ex marito di Suad è in carcere a Bergamo, dove ha sempre negato ogni responsabilità. In particolare, interrogato su quel sacco nero (che a quanto pare conteneva un corpo umano) inquadrato anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona: “C'erano solo giocattoli e vestiti”.

Faceva l'operaio a Seniga, il paese dove abitava, quando si è consumata la tragedia. El Biti avrebbe raggiunto Suad a casa sua, in Via Milano a Brescia, lasciandole in custodia i due figli ancora piccoli. Tempo di mettere i bambini a letto e in quella casa si sarebbe scatenata l'ennesima lite: i due erano separati da tempo, ma lui non avrebbe mai accettato la rottura del rapporto.

L'ipotesi dell'omicidio

Secondo l'accusa, El Biti in preda a un raptus potrebbe aver ucciso la giovane donna. Nel cuore della notte le telecamere lo inquadreranno mentre scende le scale, trascinando un pesante sacco nero: per gli inquirenti è in quel sacco che era stata nascosta Suad, ormai senza vita.

Saranno i bambini a chiamare aiuto, la mattina successiva, quando non troveranno più la loro mamma in casa. Chiederanno aiuto ai vicini di casa, che a loro volta allerteranno le forze dell'ordine El Biti tornerà a casa, a Seniga, intorno alle 6 del mattina. Non si sa dove sia stato prima, ne cosa abbia fatto. Per la Procura ha nascosto il cadavere di Suad, ad oggi mai più ritrovato.