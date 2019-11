Vuole suicidarsi saltando dalla ringhiera sopra la galleria: shock in pieno centro

Appeso al cornicione, urlava le sue estreme intenzioni: "Adesso basta, la faccio finita". Un disperato grido, che per fortuna non è rimasto inascoltato: lo ha udito un passante, che - senza pensarci due volte - è corso sotto la galleria, cercando di convincere l'uomo a non lanciarsi nel vuoto.

Una sequenza drammatica, quella andata in scena poco prima delle 10 di martedì mattina all'ingresso della tunnel Tito Speri, sul lato che si affaccia sul centro storico di Brescia.

Un passante era appena sceso dall'auto parcheggiata a lato della carreggiata: doveva andare in comune per fare il cambio di residenza, quando ha sentito delle urla provenire da sopra la galleria: "C'era un uomo aggrappato alla ringhiera, minacciava di buttarsi di sotto e il suo corpo era già sospeso nel vuoto - racconta il testimone, ancora sotto shock -, così mi sono avvicinato e ho cercato di calmarlo: l'ho implorato in lacrime di non buttarsi. Poi, per fortuna, si è fermato un pullman di passaggio: il conducente e alcuni passeggeri hanno provato a farlo ragionare, mentre io ho accusato un malore e ho dovuto allontanarmi."

Nel frattempo è scattata la chiamata al 112 e in pochi minuti sono arrivate le volanti della questura di Brescia: i poliziotti hanno chiuso il tunnel e circondato la zona. Attimi decisivi e delicati: gli agenti si sono avvicinati con cautela all'uomo, di circa 50 anni, che appariva profondamente turbato e dimostrava poco autocontrollo.

Con pazienza e delicatezza, gli agenti sono riusciti a farlo scendere dal cornicione e poi a convincerlo a farsi visitare dai sanitari del 118, nel frattempo sopraggiunti. È finita bene, grazie al tempestivo ed efficace intervento dei passanti e dei poliziotti, che gli hanno davvero salvato la vita.