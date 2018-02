Si arrampica sulla facciata di un palazzo, viene scambiato per un ladro

Si era dimenticato le chiavi di casa e per entrare nel suo appartamento ha preso una decisione piuttosto pericolosa: in piena notte, si è arrampicato sulla grondaia di un palazzo di via Duca Degli Abruzzi, in città, destando la preoccupazione dei vicini.

Il gesto non è infatti passato inosservato e ha insospettito i residenti del condominio, che lo hanno scambiato per un ladro. Così è scattata la chiamata ai carabinieri, che si sono precipitati sul posto e hanno bloccato il presunto topo d'appartamento.

Ai militari è bastato poco per capire che si trattava di un falso allarme: l'uomo, un 36enne italiano, abitava proprio nel palazzo e stava solo cercando di raggiungere il suo appartamento.