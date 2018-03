Le strappa il telefono di mano, ma il ladro viene inseguito dagli studenti

Non è andato benissimo il tentativo di furto messo a segno da un cittadino straniero, ai danni di una ragazza nei pressi del Parco Gallo a Brescia.

Venerdì verso mezzogiorno, la giovane si trovava alla fermata dell’autobus al telefono con il padre, quando il ladro si è avvicinato e, senza farsi notare, le ha strappato di mano lo smartphone scappando poi a gambe levate.

Purtroppo per lui, in quel momento passava un gruppo di studenti in uscita dal liceo Copernico. Senza pensarci un attimo, hanno iniziato a seguire il malvivente e, in poche decine di metri, sono riusciti a raggiungerlo e a recuperare la refurtiva. Sul posto è poi sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri, che ora indaga su quanto accaduto.