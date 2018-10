Quartiere nel mirino dei ladri: doppio raid nella notte, rubato anche lo zucchero

Danni ingenti e bottini magri, ad agire sempre la stessa coppia di malviventi: un uomo e una donna che in una sola notte hanno 'ripulito' due attività commerciali del quartiere San Polino a Brescia. Nel mirino della coppia sono finiti il negozio di toelettatura per animali "Bau Bau Micio Micio" di via degli Alpini e la pizzeria Seventh di via Rizzi.

In entrambi i casi i ladri - un giovane uomo e una ragazza - hanno agito a favore di telecamera, finendo nelle registrazioni dei sistemi di sorveglianza delle due attività. Nel negozio di animali hanno infranto una porta e una finestra: lui è entrato per cercare qualcosa da arraffare, portandosi via phon e forbici professionali e pure alcune bustine di zucchero, lei è rimasta fuori a fare da 'palo'.

Stesso copione ripetuto nella pizzeria poco distante, già visitata dai ladri lo scorso maggio. La coppia di malviventi si è intascata alcune monetine lasciate nel registro di cassa e alcune bottiglie di birra. Su entrambi i colpi indagano i carabinieri di Brescia.