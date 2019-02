Sorpreso a rubare whisky, aggredisce il direttore del supermercato

I carabinieri della stazione di San Zeno Naviglio hanno arrestato un cittadino indiano, regolare sul territorio nazionale, per aver rubato delle bottiglie di whisky al supermercato Penny Market di via Cabrini.

Approfittando della presenza di numerose persone, l’uomo aveva nascosto la refurtiva tra gli indumenti. È stato però notato dal responsabile del supermercato e dall’addetto alla sicurezza: vistosi scoperto, ha tentato di darsi alla fuga e, braccato dal direttore e dal vigilante, li ha aggrediti spintonandoli con forza per raggiungere l'uscita.

Lo hanno bloccato i militari, nel frattempo allertati dal personale. L'uomo è stato fermato e dichiarato in arresto per rapina. La refurtiva, circa 100 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Accompagnato in caserma, l'uomo è stato giudicato mediante rito direttissimo, al termine del quale è stato convalidato l’arresto.