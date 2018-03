Ruba la bici al vicino e la mette in vendita online

Il commercio sul web è in continua espansione, offre molte potenzialità ma... bisogna farne un utilizzo corretto. Ne sa qualcosa un cinquantenne bresciano che, dopo aver rubato una costosissima bicicletta dal garage di un vicino, ha pensato bene di rivenderla online, facendosi così scoprire. L'intera vicenda è raccontata dal Giornale di Brescia.

Il furto è avvenuto nel garage di un palazzo di Brescia Due. Un uomo ha concesso alla vicina - alle prese con un cambio di casa - di utilizzare il proprio garage per depositare momentaneamente due divani. Durante le operazioni di trasloco, dal garage è sparita una bicicletta costosa: ad accorgersene è stato lo stesso proprietario del garage.

Sentitasi responsabile del furto, la vicina non è rimasta con le mani in mano e, dopo una ricerca sul web, ha individuato la bicicletta rubata su una piattaforma di vendita online (850 euro il prezzo richiesto). L'annuncio riportava un recapito telefonico del venditore: tramite questo la donna, fingendosi interessata alla bici per fare un regalo al figlio, è risalita alla sua fotografia sul profilo di WhatsApp.

Mentre il proprietario della bicicletta si è recato dalle forze dell'ordine per la denuncia, la donna in compagnia del marito senegalese ha fatto "da palo" nel garage dove era parcheggiata la due ruote che aveva appena visionato. All'arrivo dei carabinieri, dopo un iniziale equivoco (i militari stavano per arrestare il senegalese, ritenendolo erroneamente il ladro), il cinquantenne bresciano è stato prelevato e portato in caserma per la denuncia.